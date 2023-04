Confira o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes

No dia 21 abril se comemora o dia de Tiradentes. A data, que neste ano caíra na sexta-feira, é feriado nacional. Desta forma, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, enquanto há serviços que não irão abrir.

Supermercados

Os supermercados irão funcionar no feriado das 8h às 13h.

Comércio

O comércio está autorizado a abrir no feriado de 21 de abril, sem mão de obra. Somente atendimento patronal.

Bancos

Agências bancárias não irão abrir na sexta-feira (21).

Saúde

Hospitais, Unidade de Pronto Atendimento nas 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão. A ESFs reabrem somente na segunda-feira (24).

Judiciário

Não haverá expediente no Judiciário de Alegrete no dia 21 de abril. Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes, como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

Transporte Coletivo

No feriado de Tiradentes apenas três linhas vão atender a população. A linha Vera Cruz/Santos Dumont atende a Zona Leste região Tiaraju, já o João XXIII/Nova Brasília atenderá a região da Avenida Caverá, e Vila Piola/Vila Nova bairros da Zona Sul. A primeira volta inicia às 6h, encerrando às 9h, cada ônibus fará três voltas no trajeto. Às 11h retornam com o mesmo itinerário até às 14h. Apenas o carro Vila Nova/Piola faz duas vezes o trajeto, os demais três. A partir das 17h até às 20h, as três linhas estarão em funcionamento.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais no feriado de Tiradentes.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Coleta de Lixo

No feriado (21), não haverá coleta de lixo na cidade. Retornando no sábado em suas rotas já previstas. A secretaria de meio ambiente que em caso de descarte irregular no feriado o telefone para denúncia é o 08006441621.

Lotéricas

A abertura fica a critério de cada proprietário, mas a maioria das casas lotéricas não irão abrir na sexta-feira e voltam a funcionar normalmente no sábado.

Detran

As agências do Detran não irão funcionar no feriado. O atendimento volta ao normal na segunda (24).

Correios

No feriado de Tiradentes (21) não haverá atendimento nas agências dos Correios. No sábado, permanece fechado e não haverá atividades de entrega. Atendimento retorna na segunda (24).

Foto: Eduardo Silveira