Mulher denuncia uso de fotos suas em montagem pornográfica

Segundo relato da vítima, o acusado usou fotos suas que estavam disponíveis em seu Facebook para realizar montagens pornográficas. Na sequência enviou para vítima ameaçando “jogar” nas redes sociais se ela não fizesse um PIX no valor de 500 reais. Os dados eram em nome de uma mulher.

A vítima excluiu seu perfil no Facebook, entretanto, destacou que o acusado continuou insistindo no pagamento até a última mensagem que trocaram. Ela repassou aos policiais todos os dados do acusado e das informações que seriam para fazer o pagamento. Ela acrescentou que todas as imagens foram feitas através das suas fotos, mas que são montagens.