Mulher é agredida e impedida de sair de casa no bairro Nilo Soares Gonçalves

Segundo relatos, a parte feminina teria sido agredida durante uma discussão e impedida de deixar a residência pelo companheiro. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que informou ter sido puxada pelos cabelos e agarrada pelo pescoço pelo seu companheiro, enquanto tentava sair da casa.

As partes envolvidas foram encaminhadas à delegacia de polícia para registro do ocorrido, sendo determinada a autuação em flagrante do acusado.