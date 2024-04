A estrada que está em obras há mais de 10 anos continua provocando atoleiros em Alegrete

A situação das estradas do interior, logo depois das chuvas, é um fato repetitivo que deixa produtores preocupados e com muitas reclamaçãoes. A situação da RS-566, logo depois que termina a pavimentação, em torno de 30km de um total de mais de 70 até a Balsa do Mariano Pinto é alvo de constantes reclamações de quem mora em localidades naquela região de Alegrete, que se utiliza daquela rodovia para chegar às suas propriedades no interior do Munícípio. E agora aos caminhoneiros que precisam trabalhar no transporte da safra agrícola do Município.

No dia 31 de março, na altura do quilômetro 50 da rodovia 566, cenas que se repetem sempre que qualquer chuva cai em Alegrete. Caminhões atolados que não conseguem prosseguir e dependem de tratores para serem removidos. O produtor José Atílio Minussi é um dos que reclamam, com ênfase, da falta de atenção a esta estrada e a quem produz.

-No interior, as pessoas trabalham e muito e na hora que precisam de uma estrada que possam trafegar com segurança se deparam com isso. Essa parte da rodovia foi abandonada e não dão manutenção, salienta o produtor e isso é inaceitável, porque o resultado é prejuizo aos produtores e aos veículos. Ele lembra que todos os que trabalham na construtora e no próprio DAER continuam recebendo, porém a manuenção da estrada parou .

O superintendente do DAER na região, engenheiro Paulo Maister, informa que soliciou à Construtora Alegetense que faça a drenagem dos pontos mais críticos da estrada.