Mulher é agredida por amiga e a cena de violência foi filmada e compartilhada no whatsapp

Compartilhe















Jovem de 21 anos foi agredida por amiga e perdeu os sentidos. Ela acordou um tempo depois ainda na casa da acusada, no bairro Segabinazzi. Além de ter sido agredida, sem motivos, a ação da agressora foi filmada por outra pessoa e posteriormente o vídeo postado em redes sociais, segundo ocorrência.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem de uma amiga de 16 anos para que ela fosse até sua residência. Mas ela, já estava na casa da acusada. Pouco tempo depois, a amiga foi ao até a residência onde ela já se encontrava e a convidou para tomar chimarrão. Porém, ela continuou na casa onde estava e, em determinado momento, foi surpreendida pela moradora que passou a agredi-la com socos e puxões de cabelo. Em razão da violência, que foi filmada por outra menina que estava no local, ela perdeu os sentidos e ficou desacordada por um período que não sabe precisar. Quando acordou, ainda estava na casa da acusada e imediatamente saiu do endereço. Entretanto, o vídeo foi postado no whatsApp das acusadas, da agressão e de ter filmado. Ela registrou o fato na DP e disse que deseja processar criminalmente a “amiga”, pois resultou lesionada nos braços, costas e cabeça. A agressão foi no bairro Segabinazzi na noite do dia 5 de fevereiro.