Semana terá manhãs frias, tardes quentes e não há previsão de chuva até sexta-feira

Entre a quinta (4) e a sexta-feira (5) passadas, pancadas de chuva alcançaram boa parte do Rio Grande do Sul. O acumulado passou dos 50 milímetros em Uruguaiana, Pelotas e no Litoral Norte do Estado. Por outro lado, mal choveu sobre as regiões de Santana do Livramento e Santa Maria. Com exceção de partes da Fronteira Oeste e Campanha, a umidade do solo está adequada para o desenvolvimento agrícola.

A formação de um sistema de baixa pressão na Costa do RS leva chuva à Planície Costeira Externa entre terça (9) e quarta-feira (10). Embora a simulação indique algo entre 5mm e 15mm, a simulação feita pela Somar Meteorologia mostra chuva forte e pontual sobre a Planície Costeira Externa com acumulados acima dos 50mm. Além da Planície Costeira Externa, há previsão de chuva fraca na Planície Costeira Interna e partes da Zona Sul do Rio Grande do Sul. No Centro, Oeste e Campanha, o tempo permanecerá seco.

Em Alegrete, a segunda-feira (8), iniciou com temperatura amena, diferente da semana passada. A manhã registrou mínima de 13ºC, e a máxima chegou aos 33ºC.

A tendência para a semana dever ser essa. Mínimas entre 16 e 18, e para as máximas a temperatura varia entre 31 e 34ºC.

Espera-se grande amplitude térmica na segunda metade da semana com madrugadas um pouco frias, mas tardes muito quentes. As máximas devem passar dos 35°C na bacia do Rio Uruguai, enquanto as madrugadas devem ter mínimas entre 12°C e 15°C.

Isso indica baixa umidade relativa do ar e dias completamente ensolarados no fim da semana. Entre domingo (14) e quarta-feira (17) que vem, a chuva retornará ao Rio Grande do Sul com maiores acumulados na Metade Norte do Estado. Uma queda um pouco mais acentuada da temperatura acontecerá por volta do dia 20 de março.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar Meteorologia Foto: Eduardo Silveira