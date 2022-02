Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro em Porto Alegre, diz polícia

Share on Email

Uma mulher de 22 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro na noite de sábado (11) em Porto Alegre, de acordo com a Polícia Civil. O homem, que tem 30 anos, foi preso.

Por se tratar de um caso de feminicídio – que é o assassinato de mulheres cometido em razão do gênero, ou seja, a vítima é morta por ser mulher – a identidade dela e dele não foram divulgados pela polícia.

O crime aconteceu no bairro Jardim Itu Sabará. Vizinhos ouviram as agressões e chamaram a polícia, o que tornou a prisão possível.

A vítima chegou a ser socorrida, recebeu primeiros-socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil apurou que o casal tinha histórico de brigas violentas. Há alguns anos, segundo a polícia, a vítima buscou na Justiça uma medida protetiva contra o agressor. No entanto, a medida deixou de vigorar com o tempo. Além disso, ela voltou a se relacionar com ele.

A Polícia Civil suspeita que o agressor estava sob o efeito de entorpecentes quando cometeu o crime.

A vítima deixa dois filhos – um de seis meses e outro de dois anos.

Fonte: G1