Pedro Eduardo atropelado na Zona Leste fez cirurgia, seu estado inspira cuidados, mas já responde ao tratamento

É difícil imaginar o que os pais de Pedro Eduardo Penning Pachego estão passando nesse momento. A notícia de que o filho de 13 anos sofreu um grave acidente na última quinta-feira(27), quando estava a caminho da escola, certamente abalou toda a família. O adolescente foi atropelado por uma motorista de 35 anos, na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete, e precisou ser transferido para o Hospital Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria, onde passou por uma cirurgia de emergência devido a um traumatismo craniano.

O pai de Pedro Eduardo, Erton Dias Pacheco, destacou que a situação é grave, mas que o filho está respondendo aos medicamentos. O adolescente está na UTI e não teve nenhuma outra fratura, mas o estado de saúde ainda inspira cuidados. Segundo o pai que falou com o PAT, Pedro Eduardo foi atropelado a caminho da escola Dr. Lauro Dornelles e até o momento, o que se sabe do acidente é o relato da motorista do Fiesta.

Diante de uma situação tão difícil, os pais, familiares e amigos estão unidos em orações e destacam que todos que desejarem se unir nesta corrente são bem-vindos. Sabemos que a fé e a esperança podem ser um grande apoio em momentos como esse.

Pedro conforme relato de amigos e colegas é um menino tranquilo e todos estavam muito abalados.

Relembre a informação sobre o acidente naquela manhã:

Na manhã do dia 27, um acidente entre um carro e um skatista deixou o adolescente gravemente ferido. De acordo com os Guardas Municipais, que foram os primeiros a chegarem no local, a motorista 35 anos estava em estado de choque e precisou ser encaminhada à UPA. O menor, que estava de skate, foi encaminhado com urgência ao hospital pois, segundo relato de testemunhas, o estado de saúde era grave. A Brigada Militar estava atendendo a ocorrência, por esse motivo, até a postagem da notícia não havia mais detalhes sobre o acidente que ocorreu nas imediações do Parque Doutor Lauro Dorneles, Zona Leste de Alegrete. A motorista vinha na Avenida Tiaraju em direção ao Centro e o Skatista estaria no mesmo sentido.