Mulher é morta a facadas em Alegrete

De acordo com informações, uma guarnição da Brigada Militar, por volta das 5h, por determinação da Sala de Operações deslocou até o bairro Canudos verificar a denúncia de um homicídio.

No local, foi feito contato com uma testemunha, um homem de 51 anos, que relatou que saiu comprar cigarro e quando retornou se deparou com uma mulher de 25 anos caída dentro da casa, sem sinais vitais e com ferimentos de faca pelo corpo. A vítima foi identificada como Larissa dos Santos Menezes e teria sido atingido por, no mínimo, sete facadas.

Uma testemunha falou aos policiais que a vítima e um suspeito, de 37 anos, ficaram no casa, porém, o homem já não se encontrava no endereço. Até o momento, a informação é de que Larissa não teria nenhum relacionamento afetivo com o indivíduo que fugiu.

O SAMU e a ambulância dos Bombeiros compareceram e atestaram o óbito, foi acionada também a Polícia Civil que assumiu a ocorrência e solicitou a perícia de Santana do Livramento.