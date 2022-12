Retrospectiva: mortes violentas e execuções chocaram a cidade

Dando sequência a retrospectiva do ano de 2022, no mês de março de 2022, os assuntos que marcaram o Município de Alegrete, foram um homicídio em que um indivíduo foi morto dentro de casa, a identificação dos corpos encontrados carbonizados, dentro de um carro, na Ponte do Capivari e o sequestro de um adolescente encontrado nu.

Homicídio

Willian Martins Sodré – 33 anos (Xamixunga) – foi atingido por no mínimo cinco disparos de arma de fogo. Três projéteis atingiram o peito e dois o abdômen. A vítima estava dentro de casa, no bairro Gamino – ainda sem informações sobre o autoria.

Identificação

Após quase três meses, foram identificadas as vítimas localizadas carbonizadas em um veículo, incendiado, em um desvio na RS 507, na Estrada do Frigorífico.

De acordo com a Polícia Civil, através de exames de DNA, foi constatado que tratava-se de Matheus Peres dos Santos de 24 anos e Lúcio Roberto Alves Luzardo de 34 anos. Ambos estavam desaparecidos desde a noite do crime. A confirmação ocorreu por meio do Instituto Geral de Perícia em Porto Alegre.

O Crime

Na noite de quinta-feira(16) de dezembro de 2021, o CRBM e os Bombeiros foram comunicados de um veículo em chamas embaixo da ponte do Capivari, na RS 507, Estrada do frigorífico. Foi realizada a extinção do fogo e constatado que havia dois corpos carbonizados. Um dos indivíduos estava no banco traseiro e o outro no porta-malas.

Adolescente nu – Cárcere privado

A Brigada Militar prendeu tio e sobrinho acusados como autores das agressões físicas, os roubos e de terem o deixado o adolescente de 17 anos, alguns quilômetros de distância da sua casa, nu, na Estrada da Jararaca.

Os presos teriam ido até a residência da vítima, localizada na Invasão da Antiga Britadeira, Zona Leste, em Alegrete. No local, entraram em luta corporal com o adolescente e, posteriormente, o colocaram no banco de trás de um carro e andaram por cerca de 30 minutos. Já, na entrada do Rincão do São Miguel, onde após o roubo de 40 reais e um celular, o deixaram completamente nu dentro de uma vala com água. O menor que já tinha antecedentes, foi encontrado pela BM e durante o trajeto, os policiais identificaram e abordaram o carro com os autores que foram presos em flagrante.