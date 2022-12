Menor de 17 anos, moradora da Vila Nova, está desaparecida desde o início de dezembro

Sineia Brasil do Carmo procurou o PAT para pedir ajuda à comunidade. Ela está desesperada, pois a filha de 17 anos está há mais de três semanas desaparecida.

Luana Paviolli do Carmo Machado, foi visualizada pela última vez no dia 8 de dezembro, em uma festa de Carnaval. Depois, a mãe não conseguiu mais notícias.

Sineia disse que a filha é usuária de drogas e saiu de casa há um ano, entretanto, ela nunca deixou de acompanhar, inclusive solicitou a internação de Luana e, por 21 dias, ela ficou hospitalizada para desintoxicação.

“Depois que ela saiu do hospital, retornou para a casa do homem com quem residia no bairro Vila Nova. Sei que minha filha esteve em um evento de carnaval e depois sumiu. Já procurei em todos os locais em que ela poderia estar. Fiz registro na Delegacia de Polícia, fui no CAPS, na ESF do bairro, no Conselho Tutelar e nada. Ninguém sabe o que aconteceu com ela.”- desabafou a mãe.

A alegretense pede ajuda para toda comunidade, qualquer informação pode ser repassada para o telefone 55 99719-7576 ou para Brigada Militar.

Luana não tem celular, porém, nunca ficou tanto tempo sem contato com a mãe. “Só preciso saber o que aconteceu com ela, se está bem”- destaca.