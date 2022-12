Santa Casa alerta para aumento de casos de Covid-19

Nas últimas semanas, o aumento dos casos de Covid-19 vem chamando a atenção dos gestores da Santa Casa de Alegrete, que alertam sobre a necessidade de serem retomados os cuidados contra a doença.

Técnicos garantem que o aumento se deve, principalmente, pela circulação da subvariante BQ.1 do coronavírus, derivada da variante ômicron, que apresenta maior grau de transmissão.

Nesse sentido a Santa Casa está ressaltando a importância de aprimorar as medidas de prevenção, para diminuir o risco de novos picos, que podem acarretar superlotação dos serviços de saúde.

Conforme a enfermeira Carolina Dorneles Trindade, do Serviço de Controle de infeção da Santa Casa, estão internados no hospital 6 pacientes, sendo um na UTI e 5 em isolamento em unidades clínicas. “A maioria dos pacientes internados não tem esquema completo de vacinação. Muitos apresentam-se assintomáticos. E todos tem comorbidades”.

Ela lembra que dentro do hospital, na área assistencial, é obrigatório o uso de máscara, tanto para pacientes, como para acompanhantes e profissionais da saúde. “Devido ao aumento dos casos de Covid-19 orientamos a todos que coloquem seus esquemas vacinais em dia, pois já foi comprovada a eficácia da vacina, usem máscara em lugares com muitas pessoas e higienizem as mãos. Ao apresentarem sintomas gripais, tosse, dor de garganta, coriza, febre, dor no corpo ou cefaleia, realizem consulta médica.” Carolina alerta que estes cuidados individuais garantem a saúde e bem estar da coletividade.

A direção do hospital reforça a importância da adoção de medidas de prevenção. Estas medidas já haviam sido interrompidas, dado a baixa de casos a partir da metade deste ano, o que facilitou a transmissão do vírus. “Isso se reflete na alta de casos registrados em Alegrete nas últimas semanas”, lembra Roberto Segabinazzi, presidente da Santa Casa.

Férias e as festas de final de ano, ocasiões que geram muitas aglomerações, podem intensificar a contaminação, o que exige o máximo de colaboração e cuidado. “Não queremos novamente o quadro triste e assustador que tivemos nos picos da pandemia”, disse Segabinazzi.