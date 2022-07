Mulher é morta com um tiro em Santa Cruz do Sul; ex-companheiro é suspeito

Uma mulher de 63 anos foi morta com um tiro nesta sexta-feira (8) em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A vítima foi identificada pela polícia como Heide Juçara Priebe.

O principal suspeito é o ex-companheiro, um homem de 69 anos. Depois de atirar contra ela, ele teria disparado contra si mesmo e fugido. Ele foi preso em flagrante e está sob custódia da polícia em um hospital da cidade.

Depois do crime, ocorrido por volta das 17h, na Travessa Barbosa, no Centro da cidade, a vítima foi encaminhada para atendimento mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 21h.

Segundo a Brigada Militar (BM) a mulher havia se separado do companheiro recentemente, depois de uma relação de cerca de três anos.

A delegada responsável pelo caso Raquel Schneider destaca que a vítima registrou ocorrência contra ele no início da semana. “Ela registrou ocorrência no início da semana, pediu medida protetiva, foi deferida e ele foi intimado”, diz.

Na segunda-feira (11), a polícia deve começar a ouvir testemunhas e dar andamento nas investigações.

Fonte: G1