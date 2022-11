Mulher é presa após furtar viatura e fugir com o veículo em Porto Alegre

Uma mulher foi presa após furtar uma viatura da Brigada Militar (BM) e fugir com o veículo em Porto Alegre na terça-feira (15). A identidade dela não foi divulgada pela polícia.

De acordo com a BM, uma equipe de agentes parou com a viatura na Estrada do Varejão, no bairro Lami, porque havia um carro pegando fogo no local. Enquanto checavam a situação, foram surpreendidos pela proprietária do veículo em chamas, que entrou na viatura e fugiu em seguida.

Os policiais conseguiram pedir a um motorista que passava pelo local que seguisse a viatura. A perseguição se estendeu até quase Viamão, onde o automóvel furtado foi interceptado por outras equipes policiais.

A mulher, que segundo a BM apresentava sinais de embriaguez, foi detida e levada para uma delegacia de polícia. Após, foi encaminhada para uma casa prisional.

Fonte: G1