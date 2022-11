Conselho Tutelar ultrapassa 3 mil atendimentos no primeiro semestre em Alegrete

Share on Email

O Conselho Tutelar de Alegrete prestou 3.261 atendimentos de janeiro a junho deste ano. Numa rotina puxada, cinco conselheiros cumprem o horário habitual durante a semana, e se revezam num escalonamento diário para atender chamados específicos. Durante a semana o plantão dura 24 horas, e aos finais de semana a dupla escalada chegar a cumprir 48 horas como plantonistas.

A presidência da entidade criada pela Lei 2323/92, em 29 de dezembro de 1992, está a cargo da conselheira Márcia Rocha. Na última semana a reportagem teve acesso ao relatório do 1º semestre.

Entre os 3.261 atendimentos, destacam-se 448 visitas domiciliares, serviço este bastante comemorado pela equipe. As visitas são eficazes na maioria dos atendimentos, confirma a conselheira Márcia.

Baseados no Estatuto da Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar prestou 677 orientações, apoio e acompanhamento temporário. Foram encaminhados 45 termos de responsabilidade aos pais ou responsáveis, devido ameaça, violação por falta ou abuso dos tutores.

O relatório de atividades, atendimentos e medidas de proteção aplicadas é algo como um raio-x do trabalho feito pelo conselho no município.

Em seis meses foram consumadas 94 inclusões em programas comunitários com auxílio a famílias, além de acesso à escola de educação infantil e assistência social nos CRAS e CREAS. Ressalta-se também mais 55 inclusões em programas sociais. Em 35 casos de advertência, o conselho efetuou 5 medidas de perda de guarda, destituição de tutela ou suspensão do poder familiar.

Sala de acolhimento no Conselho Tutelar

Até o mês de junho, a turma de conselheiros fez 190 averiguações de denuncias e prestou auxílio em 140 ocorrências policiais no plantão da DP. Durante os seis primeiros meses do ano foram necessários 28 atendimentos direto no hospital e pronto socorro e 29 atendimentos na delegacia de polícia.

Entre encontros com a rede de proteção, secretárias e reuniões totalizaram 40 atividades deste tipo. Foram necessárias 23 solicitações de diligências ao judiciário e 16 encaminhamentos ao Ministério Público.

O primeiro semestre de 2022, registrou 23 casos de maus tratos, três casos de estupro, atentado violento ao pudor e 8 situações envolvendo adolescentes grávidas.

Até o dia 30 de junho havia registro de 99 encaminhamentos à defensoria pública para investigação de paternidade, pensão alimentícia, guarda, tutela e adoção.

O Conselho Tutelar segue trabalhando com muitos atendimentos. Qualquer informação ou até denúncia pelo telefone 3422 4069 ou disque-denúncia 100 do Ministério da Justiça. É importante salientar que o órgão trabalha mediante denuncias e o telefone dos conselheiros em caso de necessidade pode ser solicitado pelo 190, Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros e UPA.