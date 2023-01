Mulher é presa em flagrante depois de furtar celular de empresa, na Cidade Alta

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na última terça-feira(10), os policiais militares foram até um estabelecimento comercial na Avenida Assis Brasil, bairro Cidade Alta, em Alegrete.

O proprietário informou que uma mulher entrou no local e furtou o seu telefone celular que estava em cima do balcão, após fugiu do local correndo.

Com aumento de 10,4% no RS, Alegrete está no mapa dos feminicídios em 2022

Diante das características, os policiais abordaram a acusada de 35 anos, na rua Mauricio Cardoso, onde foi constatado que a mulher estava com o telefone celular furtado.

Diante dos fatos, a mesma foi encaminhada até a DPPA onde foi autuada em flagrante sendo arbitrada fiança no valor de meio salário mínimo. Sem o pagamento, ela seria levada ao PEAL.