Com aumento de 10,4% no RS, Alegrete está no mapa dos feminicídios em 2022

A violência contra a mulher no Rio Grande do Sul segue em trajetória ascendente em 2022. Ao menos 106 vítimas foram assassinadas por questões de gênero, segundo o mapa dos feminicídios, elaborado pela Polícia Civil.

Em 2021 ocorreram 96 mortes. O aumento é de 10,4%. Muito mais que isso: são 10 vidas a mais que se foram e diversas outras que se modificaram em tragédias familiares.

Os dados são analisados todos os meses pela Polícia Civil gaúcha e geram um relatório anual. As informações também mostram que havia um movimento descendente de 2018 a 2020. Em 2021, voltou a aumentar os casos.

Esses crimes ocorreram em 69 municípios gaúchos de diversas regiões. A Região Metropolitana despontou com 39 deles, sendo as cidades de Porto Alegre (10), Alvorada (3) e Gravataí (3) que mais se destacaram. É seguida pela Região Noroeste com 31 feminicídios, 6 desses só em Passo Fundo. Também há registros nas regiões Nordeste (11), Centro Oriental (7), Sudeste (7), Sudoeste (7) e Centro Ocidental (4).

O município de Alegrete lidera as cidades do Sudoeste com dois casos de feminicídios dos sete ocorridos na região. Para a delegada Fernanda Mendonça titular da Delegacia de Polícia do município, o combate a esse tipo de crime envolve muito mais um trabalho de prevenção do que de repressão.

“Se um feminicídio acontece, empreendemos nossos esforços para elucidar a autoria e esclarecer todas as circunstâncias do fato, de modo a enviar ao Ministério Público, que é o órgão que vai fazer a denúncia ao Judiciário, o máximo de informações possíveis para buscar uma punição exemplar ao autor do crime”, explica a policial.

Além deste trabalho, a delegada enfatiza que a polícia busca desencorajar condutas desse tipo. No mais, no dia a dia é feito uma orientação às mulheres vítimas de violência, relatando direitos. “Seja no nosso trabalho policial, de investigação, seja de forma geral à comunidade, sempre que a Polícia Civil tem a oportunidade e o espaço para conversar com as pessoas”, relata.

Sobre os serviços mais importantes na luta pelo fim desse tipo de crime, a delegada reitera que a Polícia Civil faz sua parte, de investigar os casos e buscar a autoria e as informações acerca do crime.

Para potencializar esse trabalho, a Delegacia de Polícia de Alegrete tem um cartório especializado com duas policiais, as quais trabalham com os procedimentos envolvendo violência doméstica.

“Na delegacia do plantão buscamos atender as mulheres da forma mais digna possível e encaminhamos ao Judiciário os pedidos de medida protetiva quando a mulher deseja. A elas também é oferecido, caso queiram, que sejam atendidas por policiais mulheres e na sala do gabinete, em um espaço mais reservado”, explica.

Em Alegrete, existe um projeto para esse ano ser construída uma sala específica para atendimento de mulheres, crianças e adolescentes, mas o plano esbarra na falta de verba para o projeto.

Contudo, do total de 106 vítimas de feminicídios registrados no ano passado no estado, mais de 80% delas não possuíam medidas protetivas vigentes na data do crime, revelou o mapa. Metade não possuía nem registro de ocorrência policial anterior ao fato. Apesar de apresentar um aumento no número de feminicídios em comparação ao ano anterior, positivamente 2022 foi o período com menos mortes de mulheres em decorrência de outros crimes – quando a vítima não morreu por ser mulher. Foram 154 registros, o menor desde 2018.

Com idades variadas, a maioria das vítimas tem entre 18 e 24 anos ou está na faixa dos 40 a 44. São solteiras (65,1%), brancas (83%) e com apenas o ensino fundamental completo (52,8%). O mapa ainda revela que das 106 vítimas, 89 eram mães e 43 possuíam filhos com o próprio agressor – 3, inclusive, estavam grávidas na ocasião do crime.

Já quanto aos agressores, a maioria tem entre 25 e 29 anos ou está na faixa dos 45 a 49, solteiros (68,9%), brancos (80,2%) e com apenas o ensino fundamental completo (57,5%). A maioria, 98,1%, é de homens, sendo que 84% desses têm antecedentes policiais – 67% por violência doméstica e familiar. A situação deles varia: enquanto que 68,9% foram presos, 20,8% tiraram as próprias vidas após executarem suas vítimas.

Ainda segundo o Mapa da Violência 2022, em 94,2% dos casos o autor foi companheiro ou ex-companheiro da vítima e em 3,7% havia algum parentesco entre eles. Na maioria dos casos, 72,6%, a residência da vítima foi o local do crime e quase 53% deles ocorreram aos fins de semana.