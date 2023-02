Mulher é presa pela PRF transportando mais R$1 milhão de drogas

Share on Email

Na tarde desta quinta-feira (23), a Policia Rodoviária Federal apreendeu uma carga milionária de drogas nas bagagens de uma passageira de um ônibus em Bagé.

Em ação de combate ao crime na BR 293, PRFs abordaram um ônibus que vinha de Sant’Ana do Livramento e iria até Curitiba. Nas bagagens de uma passageira, foram localizadas grande quantidade de drogas de alto valor de venda, inclusive drogas bastantes incomuns de serem aprendidas. A passageira disse que pegou a droga em Punta Del Este no Uruguai e levaria para São Paulo.

Foram localizadas duas malas despachadas no bagageiro do ônibus onde haviam quase 23 quilos de skunk, um quilo de kief, 120 gramas de haxixe e 600ml de óleo de haxixe.

Todas essas drogas tem concentração elevada de THC. O kief é uma forma concentrada de maconha sendo muito potente, parece um pó, mas na verdade é composto de pequenos pedaços de resina cristalizada e aglutinada. Já o haxixe é feito a partir da resina da maconha.

A mulher, de 20 anos, natural de Osasco/SP, afirmou que receberia dois mil reais pelo transporte da droga. Ela foi presa e encaminhada para a polícia judiciária em Bagé onde responderá por tráfico internacional de drogas.

Estima-se que as drogas apreendidas podem chegar ao valor de mais de um milhão de reais no centro do país.