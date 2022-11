Mulher é presa por racismo após xingar policial em Cachoeirinha: ‘tinha que ser preto mesmo’, disse

Uma mulher de 57 anos foi presa em flagrante por racismo após xingar um policial civil em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na terça-feira (29). A identidade dela não foi divulgada pela polícia.

De acordo com o delegado Carlos Eduardo Silva de Assis, ela disse “tinha que ser preto mesmo” a um agente que cumpria um mandado de prisão contra o filho dela, um jovem de 24 anos suspeito de estupro de vulnerável.

“Durante a lavratura do procedimento, no cartório da delegacia e na presença de policiais, a genitora do investigado, inconformada com a situação, usou expressão de cunho racista, fazendo alusão a cor da pele da autoridade policial que presidia o procedimento”, relata o delegado Assis.

Diante da situação, ela recebeu voz de prisão e, junto do filho, foi encaminhada para uma casa prisional.

O caso de estupro

O crime de estupro aconteceu no dia 11 deste mês, de acordo com a Polícia Civil, no bairro Morada do Bosque, em Cachoeirinha. A vítima é uma adolescente de 13 anos.

A investigação constatou a violência sexual, razão pela qual se pediu à Justiça a prisão preventiva do suspeito, pedido que foi concedido pelo Judiciário.

Por g1 RS