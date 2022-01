Mulher é presa por suspeita de abandonar criança de três anos às margens de rodovia, diz polícia

Share on Email

Uma criança de três anos foi encontrada sozinha às margens da BR-285, em Lagoa Vermelha, no norte do Rio Grande do Sul, durante patrulha realizada pela Brigada Militar nesta segunda-feira (3).

A mãe da criança, que não teve a identidade revelada, foi presa por abandono de incapaz após ter sido encontrada pela BM em um endereço residencial próximo à estrada, no bairro Rodrigues. O endereço foi informado à polícia por pessoas que conheciam a criança abandonada.

Um homem também foi encontrado no mesmo endereço. Ele foi encaminhado à delegacia por descumprir ordem judicial, já que usa tornozeleira eletrônica e estava em endereço diferente do registrado na justiça. De acordo com a BM, ele foi liberado em seguida.

A criança, que não teve nome ou gênero informados, foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

Fonte: G1