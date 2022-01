Prorrogadas inscrições para trabalhar no Censo 2022

A Prefeitura de Alegrete informa a prorrogação do edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o Censo 2022, na última quinta-feira, 30, com inscrições até o dia 21 de janeiro. O município será contemplado com 80 vagas, divididas nos seguintes números de vagas e cargos: 1 vaga para Agente Censitário de Administração e Informática, 1 vaga para Agente Censitário Municipal, 8 vagas para Agente Censitário Supervisor e 70 vagas para Recenseador.

Confira as informações para cada cargo a seguir:

Agente Censitário de Administração e Informática – ACAI

Banca: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Retribuição mensal: R$ 1.700,00

Valor da Inscrição: R$ 44,00

Período das Inscrições: 14/12 a 10/01/2022

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 11/01/2022

Mais informações no site da banca: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382

Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor – ACM/ACS

Banca: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Retribuição mensal ACM: R$2.100,00

Retribuição mensal ACS: R$1.700,00

Valor da Inscrição: R$60,50

Período das Inscrições: 15/12 a 29/12/2021

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 25/01/2022

Site da banca:https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Recenseador

Banca: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Retribuição mensal: Por produção

Valor da Inscrição: R$ 57,50

Período das Inscrições: 15/12 a 29/12/2021

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 25/01/2022

Site da banca:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Para mais informações, entrar em contato:

E-mail: [email protected]

Fone: (55) 99706-8103