Mulher encontra corpo de bebê que estava escondido há um ano na geladeira

De acordo com as investigações, o corpo estava dentro do eletrodoméstico havia um ano. As informações são do G1.

Em depoimento à Polícia Militar, a dona de casa contou que a suposta mãe do bebê, identificada apenas como Grazi, entregou a ela um embrulho em um saco preto e pediu que o guardasse na geladeira. Na ocasião, a mulher afirmou que dentro do saco havia um pedaço de carne, que ela ia dar para outra pessoa.

“Minha irmã disse que guardaria e depois disso ela sumiu de lá [do bairro]. Elas só mantinham contato por WhatsApp. Minha irmã falava que ia jogar a carne fora e ela não deixava, falava que iria buscar”, contou à TV Globo a faxineira Simonia Salgueiro, irmã de Susy.

Conforme investigação, a mãe do bebê e Susy frequentavam a mesma igreja. A jovem estava grávida do namorado e decidiu esconder a gravidez. Após o nascimento, ela enrolou a criança em uma cinta e colocou dentro de um saco preto.

Um ano depois de aceitar guardar o embrulho, a dona de casa precisou fazer uma limpeza na geladeira e desligou o eletrodoméstico para que o gelo fosse descongelado. Susy conta que foi nesse momento que ela percebeu que havia um pé dentro da saco.

A mulher acionou os militares, que foram até o local e confirmaram que o corpo era de um bebê. Peritos da Polícia Civil também foram acionados. O caso segue em investigação.

Fonte: G1