Uma mulher morreu após um acidente de trânsito na BR-285, em Monte Alegre dos Campos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha 62 anos e era passageira de um carro que saiu da pista e bateu contra um barranco na noite deste sábado (14).

A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu após dar entrada no Hospital de Vacaria.

Outras três pessoas da mesma família estavam no carro e receberam atendimento médico. O motorista fez o teste do bafômetro, com resultado negativo.

Fonte: G1