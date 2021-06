Mulher morre atropelada ao sair de carro em movimento em Nova Prata

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava no carro com o marido, de 40 anos, e o filho, de 4. Eles se deslocavam de Nova Prata para Vila Flores, onde a família mora.

De acordo com a delegada Liliane Pasternak Kramm, o marido contou à polícia que o casal discutiu no trajeto e que a esposa abriu a porta do carro e desceu ainda com o veículo em movimento, sendo atingida por um caminhão. O homem não disse o que provocou a discussão.