Mulher morre em capotamento na avenida João Goulart em Santana do Livramento

Por volta das 2h30 da madrugada deste domingo (27), um Renault Clio Sedan, com placas de Caxias do Sul, trafegava pela avenida João Goulart, com sentido bairro centro, quando o condutor perdeu o controle.

Na sequência, o veículo capotou e só parou alguns metros depois em cima da calçada. A bordo, além do motorista, estavam dois homens e mais duas mulheres. A Brigada Militar (BM), O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

Ao chegar no local, as guarnições encontraram os quatro passageiros do lado de fora do veículo com algumas escoriações e uma passageira presa nas ferragens. Os paramédicos do SAMU, após constatarem o óbito da mulher de 21 anos, removeram os demais ocupantes do veículo até a Santa Casa de Misericórdia de Sant’Ana do Livramento.

Concluída a remoção do corpo, os militares do Corpo de Bombeiros também retiraram o automóvel do local, pois, por ter colidido contra um poste de energia elétrica, havia o risco de um curto circuito.