Mulher provoca acidente e foge do local

O sinistro envolveu um Uno branco Way e um Voyage.

A condutora do Uno teria sido a responsável pela colisão e, em seguida, fugiu do local. O motorista do Voyage decidiu segui-la, conseguindo interceptá-la mais adiante. Ao se aproximar, notou que a mulher estaria visivelmente transtornada e repetia que precisava falar com a irmã.

No entanto, em um momento de descontrole, a condutora acelerou novamente, passando por cima da calçada e descendo a rua dos Andradas. A vítima anotou a placa do veículo e registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia. Além disso, está em busca de imagens do sistema de vídeo monitoramento da região para fortalecer o caso.

A vítima lançou um apelo público, divulgando o número de telefone (55 9 9689-9934) para que a mulher responsável pelo acidente entre em contato para um acordo. Caso contrário, medidas judiciais serão tomadas. Aqueles que possuem informações ou imagens e desejem colaborar podem contatar a vítima para ajudar na investigação.