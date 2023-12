Mulher sofre ferimentos em acidente no semáforo da Rua dos Andradas

De acordo com informações da Brigada Militar, ambos os condutores seguiam no mesmo sentido, descendo a via preferencial.

O acidente se deu no momento em que o motorista da S10, no cruzamento com a rua Barão do Cerro Largo, onde há um semáforo, realizou uma conversão à esquerda. Foi nesse momento que a colisão ocorreu com a moto Honda que trafegava na mesma direção.

A mulher que pilotava a moto foi socorrida pela ambulância do SAMU e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Brigada Militar esteve no local para atender à ocorrência e realizar os procedimentos cabíveis. O homem que dirigia a S10 tem 83 anos, já a proprietária da moto tem 27 anos.