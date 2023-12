Solidariedade em alta| Competições solidárias arrecadam mais de 10 toneladas de alimentos

Share on Email

Após dois dias de intensa mobilização, encerrou-se a quinta edição da Cavalgada do Bem e Gincana Solidária, promovida pelo tradicionalista Cléo Trindade, coordenador da Semana Farroupilha e presidente da Campereada. O evento, que teve início no sábado e se estendeu até hoje, registrou um recorde impressionante na arrecadação de alimentos, ultrapassando a marca de 10 toneladas.

Alegrete mais uma vez se destacou como líder na solidariedade, consolidando-se como referência na promoção de ações beneficentes. Ao todo, 14 equipes participaram ativamente da iniciativa, demonstrando o engajamento da comunidade tradicionalista e de todos os munícipes.

A ideia central da ação, idealizada por Cléo Trindade, é proporcionar auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade no município. Neste ano, a parceria com o banco de alimentos coordenado por Adão Roberto fortaleceu ainda mais o impacto positivo da iniciativa.

Durante o evento, que contou com apresentações de shows protagonizados por grupos locais e mateada no parque. O público presente testemunhou o esforço conjunto para superar o recorde estabelecido no ano anterior, quando foram arrecadadas 5 toneladas de alimentos.

Os piquetes, CTGs e invernadas que se destacaram ao longo da cavalgada e gincana solidária serão recompensados, não apenas pela satisfação de contribuir para uma causa nobre, mas também com prêmios em dinheiro. Além disso, haverá sorteio de brindes como forma de reconhecimento pela participação ativa na iniciativa.

A quinta edição da Cavalgada do Bem e Gincana Solidária não apenas consolidou sua posição como um evento tradicional e impactante em Alegrete, mas também reforçou o comprometimento da comunidade em promover a solidariedade e auxiliar aqueles que mais necessitam. A iniciativa de Cléo Trindade, aliada à participação ativa de todos os envolvidos, demonstra que, juntos, é possível alcançar resultados significativos em prol do bem comum. 1º lugar em arrecadação do CTG ficou o Honório Lemes, já o piquete foi Os Tauras e a invernada Tropeiros da Invernada.

O evento contou com a presença do Prefeito Márcio Amaral, presidente do MDB Jovem Vanessa Moraes e Secretaria de Assistência Social por meio da Secretária Iara Caferatti. Apresentação Giovane Moraes.

Fotos Vanessa Moraes