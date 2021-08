Mulheres brigam por clientes em bancas do camelódromo

Share on Email

Ela procurou a Delegacia de Polícia, depois de ser agredida com socos e puxões de cabelo, além de ter sido derrubada ao solo, pela acusada.

A mulher ressalta que em períodos anteriores já havia sido ofendida e agredida verbalmente pela agressora, porém, jamais imaginou que fosse chegar as vias de fato. A acusada teria divergências em relação aos clientes da vítima, pois as duas teriam bancas no camelódromo, localizado na Praça General Osório.

Diante da agressão e por estar no chão, a vítima foi socorrido pelo pai, um idoso de mais de 70 anos. Posteriormente, realizou o registro na DP.