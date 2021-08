A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que nesta segunda-feira, 09, acontece a vacinação com a 2ª dose contra a Covid-19 da vacina Coronavac (Butantan) apenas no PAM. Segundo a SMS, no PAM será administrada apenas a vacina do laboratório Butantan, assim o adiantamento da vacina do laboratório Fiocruz/Astrazeneca acontecerá nas demais UBSs com salas de vacina. A vacinação começa a partir das 8h30.

Conforme a Secretaria de Saúde, não há antecipação de data de aplicação para a vacina Coronavac do laboratório Butantan.

Confira o cronograma de antecipação da 2ª dose da vacina do laboratório Fiocruz/Astrazeneca para o período de 09/08 a 13/08: