Procon atendeu mais de 4.300 consumidores no último trimestre

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio do Procon, desenvolveu um relatório das atividades realizadas nos últimos três meses, ou seja, de maio a julho de 2021. Segundo o relatório, foram atendidos nesses três meses 4.343 consumidores, entre atendimentos presenciais, por telefone, por email e via whatsapp, além de encaminhamentos para instituições, bem como o comércio local.

No mês de maio foram 1.587 atendimentos, no mês de junho 1.328 e agora em julho foram atendidos 1.428 consumidores. Durante esses meses, também foram realizadas várias operações, fiscalizações, pesquisas de preços, participação nos incisos com a Unidade Móvel do Procon.

Foi dado continuidade ao Projeto Palestras Educativas que aborda nas escolas municipais, estaduais, particulares e cursos técnicos, o tema dos direitos básicos do consumidor, ministrado pelos técnicos do Procon, por meio de videoconferências.

Segundo o relatório, a resolução dos problemas dos consumidores está acima de 90 por cento. A agenda de atendimentos do Procon está preenchida até o dia 12 de agosto, contudo casos de extrema urgência são atendidos com prioridade, como fraude no cartão de crédito, perda de vencimentos, e interrupção de abastecimento de energia elétrica e de água.

A SEDETUR, por meio do Procon, está desenvolvendo estudo juntamente com o Centro Empresarial de Alegrete, para realizar um evento online e levar aos empresários o tema dos Direitos Básicos do Consumidor e do Fornecedor.

O Procon está atendendo por agendamento na Rua Luiz de Freitas, nº 151, na Casa do Empreendedor, pela parte da manhã. Os consumidores podem fazer o agendamento pelos telefones 3426-2105, 3961 10-53 ou pelo whatsapp 99149-9938.