Mulheres do assentamento Santa Maria do Ibicuí comemoram produção de arroz

A produção de arroz no assentamento do vizinho muncipio de Manoel Viana conta com trabalho de mulheres que produzem arroz, em equipe, em cerca de 735 hectares segundo uma das assentadas, Valdete Tavares. Por sete anos, informa que elas plantaram arroz orgânico e depois passaram ao cultivo de forma usual. – Temos orgulho de juntas realizar esta atividade e gerar trabalho e renda às famílias que se envolvem neste propósito. A irrigação da lavoura vem do caudaloso rio Ibicuí que banha o Município com pouco mais de sete mil habitantes e vive da economia agropecuária.

Como já realizam o plantio há vários anos, o grupo tem maquinários e implementos que utilizam na atividade. A colheita da safra de arroz, deste ano, no assentamento Santa Maria do Ibicuí, em Manoel Viana, está prevista para março.

Valdete informou, ainda, que as mulheres tem papel importante no assentamento e, também, produzem alimentos como doces, pães queijos e iogurtes nas agroindústrias que tem no local. E diz que ajudam na economia do município, às margens do Ibicuí, e contam com apoio de orgãos ligados à produção agropecuária da cidade de Manoel Viana, que ajudam neste trabalho de produzir alimentos.