Fim de semana terá temperatura elevada e previsão de chuva em Alegrete

Neste sábado (24), a previsão do tempo indica uma breve possibilidade de chuva para o decorrer do dia. Segundo o Climatempo, o dia começa com 22ºC e a máxima chega aos 38ºC, trazendo bastante calor aos alegretenses.

Já no domingo, uma massa de ar traz chuva ao “Baita Chão”. Estão previstos 25mm de chuva para o período da tarde, a temperatura irá variar entre 23ºC e 34ºC, amenizando um pouco o calor do dia anterior.

Segunda-feira, o dia começa com tempo firme. A mínima será de 21ºC e máxima não ultrapassa os 30ºC. Lembrando que o mês de fevereiro foi marcado pelo baixo volume de chuvas o que acarretou em muita seca em algumas localidades da zona rural de Alegrete.