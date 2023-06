Tragicômico| Em “enterro” de cachorro, homem dá uma “pazada” na cabeça do ajudante

Share on Email

Na tarde desta terça-feira (27), uma desavença inusitada resultou em uma lesão corporal que, embora grave, trouxe uma pitada de humor ao contexto. Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência no bairro Macedo, na rua Barão do Cerro Largo, após receber uma denúncia de que um homem havia sido ferido na cabeça com uma pá, durante um desentendimento relacionado ao enterro de um cachorro.

Segundo relatos de testemunhas, uma moradora solicitou ajuda para enterrar seu cão(morto), e dois indivíduos se prontificaram a auxiliá-la. No entanto, durante o trajeto até o local escolhido para a sepultura do animal, uma discussão se iniciou entre os envolvidos e culminou na agressão. O suspeito acabou acertando a cabeça da vítima com a pá, causando um corte significativo.

Devido à gravidade da lesão, uma ambulância dos bombeiros foi acionada e o homem encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde seu estado de saúde era considerado instável.

Já o suspeito fugiu do local. A situação ainda teve um desfecho peculiar: o cão, que seria sepultado pelos envolvidos, aparentemente não recebeu foi enterrado devido ao incidente ocorrido.

Embora a situação tenha envolvido uma lesão corporal grave, o aspecto inusitado e o contexto cômico da desavença chamaram a atenção dos moradores e testemunhas presentes.