Mulheres evangélicas oram pela saúde de enfermos e profissionais de saúde da Santa Casa

No último sábado, 15 de maio, um grupo de mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular esteve unido em oração, na frente da Santa Casa de Alegrete.

Com cartazes e todas com camisetas rosas, elas realizaram orações pedindo proteção e saúde aos internados na Ala Covid, demais enfermos do Hospital e aos trabalhadores da saúde.

A Coordenadora Regional Pastora, Lucimar Bastos também esteve presente. Elas rezaram o Pai Nosso e outras orações em que pediram e clamaram por vida e saúde a todos. A participação foi bem expressiva de várias mulheres de todas as igrejas do Evangelho Quadrangular de Alegrete.

Várias outras correntes de oração já foram realizadas em frente à ala Covid em que pastores e integrantes de igrejas evangélicas de Alegrete fizeram um círculo ao redor do Hospital.

Nas orações também destacam a importância de todos os profissionais da área da saúde. Nas declarações, elas acrescentam o reconhecimento a todos os que estão enfrentando qualquer problema de saúde e também todos os médicos, enfermeiros e demais trabalhadores da saúde. Todos que atuam no hospital, na UPA, Gripário e todas as ESFs.

Veja abaixo o vídeo: