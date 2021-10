Mulheres podem encaminhar mamografia nas unidades de saúde

Share on Email

Estamos no Outubro Rosa – mês de prevenção ao câncer de mama- e para as mulheres, a partir dos 20 anos, se prevenirem contra essa doença fazer a mamografia com regularidade é fundamental.

Muitas lembram que não existe mais médico ginecologista nas Estratégias de Saúde da Família e sentem dificuldades em consultar para problemas específicos nesta área. Já há um bom tempo as mulheres precisam consultar com clínicos gerais para assuntos e problemas em ginecologia.

Desde o último dia 1 de outubro, que as unidades básica de saúde estão com programação especial voltada às mulheres neste mês do Outubro Rosa.

Neste mês de outubro cada unidade de saúde vai realizar o seu dia D em que enfermeiras das ESFs vão fazer coleta de preventivo de colo do útero e fazer exame de mama. No dia D, o atendimento será direto e a ESF não vai fecha ao meio dia para atender às mulheres do seu território

A orientação é de que as mulheres consultem na unidade de saúde do seu território para encaminhar a requisição para o exame. As mamografias, pelo SUS, são feitas em aparelhos na Santa Casa que, recentemente, foi concertado, porque devido ao tempo de uso apresentou problemas técnicos.