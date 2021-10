Usuários IPE Saúde serão notificados sobre boletos em atraso

O IPE Saúde implanta, a partir deste mês, um sistema de envio de notificações por e-mail para os usuários que estiverem com o pagamento em atraso. Nesta comunicação, haverá um link para que o usuário possa quitar a mensalidade em aberto e manter o acesso aos serviços.

A partir dos primeiros dias de atraso no pagamento, o usuário já receberá o e-mail com a informação. Também serão emitidos novos alertas no caso de mais de 30 ou 60 dias em atraso, quando o usuário passa a ter o plano suspenso em função da falta de pagamento e, novamente, quando são atingidos mais de 90 dias de atraso, momento em que o usuário tem o plano cancelado por inadimplência.

Ao receber o e-mail e clicar no link enviado para efetuar o pagamento, é importante conferir as informações

apresentadas. O site do IPE Saúde, na área “boletos”, também conta com um passo a passo para auxiliar os usuários (veja aqui).

Os e-mails serão enviados a partir do endereçoeletrônico

[email protected],

o qual não recebe respostas. Portanto, no caso de dúvidas,

é preciso entrar em contato com os canais de atendimento regulares do IPE Saúde – veja neste link as formas de contato.

Em breve, também serão implantados avisos por SMS e o envio dos boletos por e-mail.

Vale lembrar que para ter acesso a estas facilidades, é necessário que os usuários tenham o

cadastro atualizado junto ao IPE Saúde, o que pode ser feito diretamente no site, neste link.

Raquel Schneider / Ascom IPE Saúde