Muralismo muda fachada da União Operária 1º de Maio

Na Semana da Arte e Cultura realizada pela Unipampa, na semana passada, esse foi um local que recebeu atenção.

A atividade denominada de muralismo foi realizada na fachada do prédio. O artista e professor de história, Bolívar Marini e outros artistas, realizaram o trabalho de pintura, no Clube União Operária. A atividade foi uma intervenção planejada para exalar os que ao longo da história participaram de atividade naquele local sempre em defesa de negros e pobres. O mural projeta, com ênfase, trabalhadores que dão vida à cidade. Ali estão as lavadeiras e tantos outras atividades laborais que fazem parte de nossa hsitória.

O Clube União Operária é um espaço de atividades sindicais artísticas e culturais com quase 100 anos de história em Alegrete, que necessita de reparos no telhado. Uma parte, devido a isso foi isolada, mas o muralimo em tons de várais expressa um pouco de tudo o que representa esse Clube a várias classes de trabalhadores de Alegrete.

Fotos Edgar Lopes