Murillo é bronze nas Paralimpíadas e vai disputar o nacional em São Paulo

O alegretense Murillo Vaz, estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha integrante da delegação do RS na fase regional 3 das Paralimpíadas Escolares 2022, carimbou o passaporte para fase nacional

O atleta paralímpico mais uma vez, estará na fase nacional que acontece também em São Paulo no mês de novembro.

Murilo alcançou mais uma façanha nas Paralimpíadas.

Representando a Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha, sua cidade natal e o estado do RS, Murilo assegurou um 3º lugar na prova de 400 metros e levou o bronze no atletismo, em prova realizada na última sexta-feira (9).

Alegretense fez bonito em São Paulo

“Agradecemos aos familiares e amigos pelo apoio e incentivo” destacou a professora Marzi Pereira da Costa, que acompanhou o atleta e trabalhou de staff nas provas de atletismo.

Professora Marzi e Murillo representaram Alegrete nas Paralimpíadas em SP

A secretaria municipal da educação, cultura, esporte e lazer apoiou o atleta no transporte até a capital gaúcha em ida e volta. No dia 5 de setembro, e no retorno no sábado (10), quando o atleta desembarcou no aeroporto internacional Salgado Filho.

Em novembro, a cidade de Alegrete terá dois atletas paralímpicos na delegação do RS em São Paulo.

Murillo Vaz Medeiros que está indo pela terceira vez e Nicolas Fortes que irá pela segunda vez.

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2009.

É o maior mundial para crianças e adolescentes com deficiência em idade escolar. Em 2020, o evento não foi realizado devido à pandemia da Covid-19.

No ano passado, o evento contou com mais de 900 atletas, de 25 unidades da federação. Esse ano foram organizadas três fases regionais para quatro modalidades (atletismo bocha, goalball e natação). As cidades que sediaram as fases regionais foram Brasília, Natal e São Paulo.

“Em 2018 e 2019, nós tivemos um crescimento muito grande no número de participantes dessas quatro modalidades. Nós criamos os regionais como limitadores das vagas nessas quatro modalidades. Podemos ampliar as modalidades contempladas nos regionais de acordo com o que identificarmos na fase nacional”, explicou Ramon Pereira, diretor de desenvolvimento esportivo do CPB.

Fotos: Marzi da Costa