Música e literatura marcam encerramento do ano do Projeto Cartas de Afeto

Cartas escritas por apenadas

O projeto tem envolvido de forma literária, mulheres em situação de privação da liberdade do Presídio Estadual de Alegrete. O projeto, coordenado pela acadêmica de Letras, Merlen Alves e pelos professores Ana Lúcia Vargas e Paulo Amaral, tem objetivado a troca de cartas e exercícios de escrita, com as 13 mulheres, que cumprem pena.

Bruna, a alegretense que especializou-se em compreender os sentimentos e a alma feminina

Visita no PEAL deixou equipe realizada

Além da troca de cartas, o grupo tem realizado campanhas de arrecadação de produtos de higiene, roupas e no inverno, cobertores para elas.

Na última segunda (20), a equipe realizou um encontro de encerramento do ano com as participantes e funcionárias do presídio. Na ocasião, foram lidos poemas natalinos por todas as participantes, leitura do livro “A Cadeirinha de Samuel” por Ana Lúcia Vargas e um momento musical com a cantora Josiane Machado.

Encerramento do ano teve leitura de poemas

“Conversamos e nos emocionamos com o tanto de afeto que foi trocado neste ano e em quanta vida existe nas cartas que eu e Merlen trocamos com elas! Este projeto foi o que fiz de melhor neste ano!”, relata Ana Lúcia Vargas.

Professora Ana Lúcia se emocionou

“Nós, do Projeto Cartas de Afeto – Caminhos para a Liberdade, temos o coração cheio de gratidão por tanto acolhimento e aprendizado durante o ano de 2021. Agradecemos a parceria de várias pessoas queridas que nos apoiam e sabem que a Educação e a Humanidade precisam estar de mãos dadas”, comenta Merlen.

Merlen uma das coordenadoras do projeto

O ativista cultural Paulo Amaral, destacou a importância do comprometimento das oficineiras. “Ana, querida, agradeço por tua intensa sensibilidade no desenvolvimento desse projeto tão importante. Nós sabemos o quanto tem sido para elas e para nós também. Estendo à amiga Merlen, que juntamente contigo deu uma amplitude generosa a esses momentos, que sabemos, vão além de exercícios literários”.

Projeto resgatou ao auto-estima das mulheres

Cada participante ganhou um mimo

Maira Marques, umas das idealizadoras do projeto, disse da importância do projeto. “Tenho percebido que pessoas transformam pessoas. A diferença aqui é acreditar e fazer acontecer com tanto afeto. Parabéns Ana Lúcia Vargas e Merlen Alves pelo lindo trabalho, ao pessoal do PEAL por oportunizar e gratidão ao Paulo Amaral por insistir e sonhar que é possível. Estou muito feliz de fazer parte”, mencionou a advogada.

Lidiane Oliveira, psicóloga colaboradora do projeto, comentou também, “Nós, servidores da Susepe, é que agradecemos tamanha generosidade e dedicação. Eu sempre acreditei na escrita como um dispositivo importante para a saúde mental.”, concluiu a profissional.

“Nós agradecemos pelo carinho, empenho, por darem a importância que essas mulheres merecem. Foram ouvidas sem julgamento. Em nome delas, obrigada, obrigada pela parceria”, destacou a assistente social Flávia Fonseca de Abreu.

Momento de troca de afetos

A cantora Josiane Machado, que participou do encontro, sintetizou o encontro. “Elas têm sonhos , projetos, elas têm famílias, são mães, e independente de qualquer coisa elas já estão lá pagando por seus erros, elas merecem atenção, carinho, um abraço, sem palavras a esse grande projeto.”, frisou Josiane.

Música marcou o encontro com as participantes

Fotos: Paulo Amaral