Músico morre após ser atropelado na BR-470, em Bento Gonçalves 

O músico Júlio Garcia, 30 anos, conhecido como Chorão, morreu na madrugada desta quarta-feira (23) após ser vítima de uma atropelamento na BR-470, em Bento Gonçalves. O acidente aconteceu por volta das 20h30min de terça-feira (22), no km 214 da rodovia, no acesso à Travessa Refatti , no bairro Maria Goretti. Garcia foi atingido por uma van com um reboque que seguia no sentido Veranópolis. O músico era cavaquinista e integrava a Banda Raízes, do Movimento Negro Raízes.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Garcia estava caído na via com diversos ferimentos pelo corpo. Ele apresentava traumatismo crânio encefálico, fratura em uma das pernas e teve uma parada cardiorespiratória. A equipe conseguiu reanimar o músico com ajuda do Samu. Depois de ser reanimado, o músico foi levado para o Hospital Tacchini em estado grave. Garcia não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 3h.

O coordenador do Movimento Negro Raízes e da Banda Raízes, Marcos Flavio Dutra Ribeiro, conta que Garcia se dedicava à música desde os 18 anos.

— Ele era bem conhecido pelo viés musical e muito envolvido com samba e pagode. No final do ano passado, começou a tocar com a Banda Raízes, mas nos conhecíamos há anos. Logo depois que ele entrou na banda foi presenteado com um cavaquinho.

Ainda segundo Ribeiro, o apelido de Chorão não tinha relação com a personalidade do músico:

— O Júlio tinha tatuagens de lágrimas no rosto e aí ganhou o apelido de Chorão, mas era uma pessoa alegre, sempre para cima. De fácil amizade, carismático, simpático. Uma pessoa feliz — recorda o coordenador.

O músico morava no bairro Maria Goretti, a cerca de 150 metros de onde foi atropelado:

— A vida dele era a música.

Garcia deixa os pais, uma irmã e um filho de oito anos. O Movimento Negro Raízes emitiu uma nota em homenagem ao músico:

Onde estiveres, nosso amigo, nosso irmão, estarás para sempre em nossos corações!…Que Oxalá em sua infinita sabedoria, te receba de braços abertos e nos conforte neste momento surreal de dor e perda!…Qualquer dia a gente se encontra!…