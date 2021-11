Mutirão de limpeza no cemitério retira expressiva quantidade de lixo

Com a chegada do calor, aumenta a preocupação para evitar novos focos de mosquitos Aedes Aegypti

Em uma ação realizada no Cemitério Municipal no último dia 23, a Secretaria de Saúde, Vigilância Ambiental em Saúde, Setor de controle de Vetores, realizou um mutirão cujo objetivo principal era a retirada das embalagens plásticas que envolvem os vasos de flores e plantas que são levados pela população aos seus entes queridos.

Mutirão de limpeza no cemitério



Esses invólucros plásticos são capazes de acumular água em seu interior e com isso, tornam-se criadouros do mosquito AEDES AEGYPTI.

O trabalho contou com apoio e participação do Exército.

O objetivo dessa ação, conforme Luciana Rossi que coordena o setor, também, foi conscientizar a população para evitar a utilização de vasos, floreiras ou qualquer outros recipientes que permitem o acúmulo de água, de acordo com a Lei Municipal 065/2019 de 18/11/2019.

A equipe da Vigilância em Saúde Ambiental agradece a valorosa parceria das Unidades Militares 6° RCB e 12º BE que auxiliaram no mutirão com a participação de 35 militares e aos servidores do Cemitério Municipal pela impecável limpeza e conservação diária, que contribui com a eliminação dos focos do mosquito, sendo essenciais para o combate à Dengue.

Essa tarefa faz parte da Mobilização Nacional para Prevenção da proliferação do AEDES AEGYPTI e da transmissão da Dengue.

No total foram mais de 50 sacos de lixo, de embalagens plásticas que envolvem os vasos de flores e plantas. Imagina o tanto de vasos que isso significa, questiona.