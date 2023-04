Diagnóstico precoce, acolhimento e inclusão preconiza seminário do TEA em Alegrete

A quantidade de crianças já diagnosticadas com síndrome do espectro autista e os que ainda aguardam por diagnóstico tem mobilizado uma rede de entidades para avançar, em todos os sentidos, para melhor atender a esse público em Alegrete.

Com o plenário da Câmara completamente lotado, com a participação de inscritos de Alegrete e Manoel Viana, o gabinete do vereador Itamar Rodrigues(PP) com apoio dos demais da Casa realiza neste dia 18, o 2º Seminário TEA- Transtorno Espectro Autista.

Filho de sete anos salva a mãe que estava sendo esganada pelo companheiro

É cada vez mais crescente os diagnósticos de pessoas com a síndrome no Município, que necessitam de atendimento, inclusão e ainda apoio às famílias especialmente às mães que precisam, muitas vezes, deixar até de trabalhar para cuidar de filhos com TEA.

Aqui na cidade, existem órgãos da rede pública que atendem esse público, assim como entidades independentes que se somam à causa. Uma das portas de entrada de portadores da síndrome é o CAPSi- serviço da Secretaria da Saúde que acolhe, ouve por meio de uma equipe multidisciplinar, encaminha para atendimento e, de acordo com Fernando Barros, psicopedagogo clínico, que coordena o serviço que atende, atualmente, 67 pessoas só com autismo.

Jovem descarrega revólver contra trio que estava no Parque Rui Ramos

A APAE, por intermédio da Escola Paul Harris, com larga experiência em serviços a pessoas portadoras de deficiência, foca na estimulação precoce e conta, também, com uma equipe multidisciplinar de atendimento aos 126 diagnosticados com TEA, a partir de um ano e quatro meses. Cristina Nunes da Costa, que integra a equipe da APAE, diz que continuam a luta por neuropediatra em Alegrete e que a Casa de Atendimento ao Austista- emenda impositiva da Bancada do PP, quando for efetivada vai melhorar em muito os atendimentos a todos os que precisam, citou.

Outro braço importante que vem tomando conta desse público é o SAAIA, no antigo Lar Santa Terezinha, que foca também nas mães, porque, conforme Josiele Bardim Severo que coordena o serviço, quem vai cuidar delas que dedicam as 24h de seu dia a cuidar de filhos com autismo. A entidade oferece o acolhimento e atividades extra escolar e variadas ações de de cursos e acompanhamento às mães.

A equoterapia tem mostrado uma resposta importante às crianças e jovens com autismo e outras deficiências intelectuais em atendimentos do 6º RCB. Marisa Baldissera é a que coordena o serviço que se utiliza do cavalo com ajuda de técnicos para estimular esse público em múltiplos aprendizados.

O evento acontece até as 19h, deste dia 18, no Plenário Gaspar Cardoso Paines.