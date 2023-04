Torneio interno do Raça reúne 70 crianças em Alegrete

A Escola Raça oportunizou uma forma de competição, buscando como objetivo, a ambientação aos campeonatos. “As crianças que nunca competiram, puderam ver como funciona um campeonato, e quando forem competir, já não terão tanto receio”, explica Ribeiro.

Mulher, agredida em evento, teve o iPhone furtado

Foi um domingo da família, os pais acompanharam os pequenos e no final ainda foi realizado um jogo de confraternização entre os papais. A gurizada aproveitou e segundo o professor Felipe o evento foi um sucesso.

Menina, raptada em Alegrete na década de 50, reencontra familiares 67 anos depois

“Queremos agradecer o incentivo dos pais, a presença de todos. Foi muito importante essa confraternização, aproxima a família da escolinha e isso acaba sendo bom pra eles. As crianças se sentem mais segura e fica fácil assimilarem as técnicas do futebol, interagindo com um talento individual de cada um”, pontua Ribeiro.

Fotos: reprodução