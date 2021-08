Mutirão realizou retirada de lixo depositado às margens da RS 566

Organizado pela associação de moradores dos municípios de Alegrete, Maçambará, Itaqui e balsa do Mariano Pinto – AMMAI, teve como objetivo a limpeza e coleta de lixo depositados às margens da rodovia ERS 566.

São 93 km de estrada que liga Alegrete à balsa do Mariano Pinto ( Rio IBICUÍ ) e dá acesso aos municípios de Maçambará e Itaqui.

A ação que teve início na segunda-feira (23/08) contou com ajuda dos moradores locais, Secretaria do Meio Ambiente, integrantes da Associação e Exército que coletaram mais de 2 toneladas de lixo depositados às margens da rodovia.

A Associação da Balsa do Mariano Pinto integrada pelos Municípios de Alegrete, Maçambará e Itaqui vendo a situação de sujeira às margens da RS/566 – que liga Alegrete a esses dois outros municípios, organizou a ação inédita.

É um trabalho de alerta a todos, que residem na cidade e até os que moram no interior e jogam todo tipo de lixo ao lado da estrada, achando que ninguém vai perceber, só que isso não é verdade, fala Elaine Londero. -Todos somos responsáveis pela nossa natureza, então vamos iniciar a nossa parte, atesta.

Dentre as mais de 2 toneladas de lixo coletadas, foi possível perceber móveis, muitas garrafas de bebidas, animais mortos, roupas, eletrônicos e muitos outros descartes irregulares, como sacolinhas plásticas. O 6º RCB realizou a limpeza do trevo das 4 Bocas até a Ponte da Daltro Filho.

O encerramento do projeto foi realizado no trevo da ERS 566 com ERS 507 em Alegrete, com a presença do Prefeito de Alegrete Márcio Amaral, Vice Jesse Trindade, Secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazi, Secretária de Educação, Angela Vieiro, Secretário de Segurança, Rui Medeiros, representante do Sindicato Rural, Associação dos Arrozeiros, 6°RCB e impressa local.

Com informações: sargento Arlã

Foto: soldado Quadros