Na área de alerta para onda de calor, previsão aponta pancadas de chuva

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nas demais áreas, há previsão de chuva isolada entre a tarde e a noite — sem grandes acumulados. De acordo com a Climatempo, isso ocorre por conta de uma frente fria que avança pelo oceano.

A quinta-feira (20) terá tempo firme, com sol predominando na maior parte do dia. No entanto, à noite, há previsão de pancadas isoladas de chuva.

Os termômetros em Alegrete vão de 23°C a 39°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para uma onda de calor que se estende pelos próximos dias. No entanto a possibilidade de pancadas de chuva já para à noite desta quinta-feira (5mm).

Pouca coisa muda na sexta-feira (21). onde segue a previsão de pancadas de chuva segue fraca e isolada (8mm). A temperatura, no entanto, será um pouco mais alta. A máxima não passa de 41°C, na sexta.

Genro se desentende com a sogra e familiares dela quebram todos os vidros do seu carro

Para o final de semana a situação segue idêntica aos dias anteriores. No sábado (22), a temperatura varia entre 25ºC e 39ºC, e existe previsão de pancadas de chuva à tarde e noite (10mm). Já no domingo (23), chove rápido durante o dia e a noite (12mm). A máxima chega aos 34ºC.

Foto: Angel Fábio Alves