Segundona gaúcha: Real perde para o Fontoura Xavier na Arena

O Real não teve uma boa estreia na segundona gaúcha. O representante alegretense na Série B do Campeonato Gaúcho de Futsal sofreu um revés na estreia da competição.

Jogando na Arena Esportes e Lazer, o time do Real foi derrotado pela boa equipe do Fontoura Xavier. Num início nervoso o time alegretense sentiu a estreia.

O Fontoura Xavier criou dificuldades para o Real e aos 11 minutos de jogo abriu o marcador. De dono das melhores ações, o adversário ampliou o placar três minutos depois, 2 a 0.

O terceiro gol foi criado em cima dos erros de saída de bola. O Real era lento e quando conseguia criar alguma jogada pecava nas finalizações. Nos minutos finais o time de Alegrete deu uma melhorada e Nathan descontou para o Real. Logo em seguida aproveitando o bom momento, Lucas Sonego diminuiu para 3 a 2.

A partida acelerou e o Real desperdiçou boas chances de entrar no jogo. Acabou levando mais dois gols no minuto final da primeira etapa. Fontoura Xavier 5 a 2, no 1º tempo.

A equipe do Real tenta reagir…

Na etapa final, o Real voltou determinado e melhor na marcação apostou no contra ataque. A bola insistiu em não entrar, e com muitos erros no último passe e nas tomadas de decisão o Real não conseguiu equilibrar o placar.

O Fontoura Xavier estourou as faltas novamente no segundo tempo e o time alegretense não soube tirar proveito. Numa série de vacilos, o Real tomou mais dois gols. Fontoura Xavier 7 a 2.

A equipe do Real ainda acertou a trave numa jogada de bola parada e num tiro livre, Pablo Witt fez o terceiro gol, dando números finais a partida em 7 a 3.

O Fontoura Xavier somou os três primeiros pontos na competição mostrando uma equipe qualificada mesclando jogadores rodados e jovens apostas do projeto do clube. Na ano passado jogando a Liga Unificada, perderam a semifinal para o Santa Rosa e acabou garantindo vaga no gauchão deste ano.

Fontoura Xavier mostrou uma equipe qualificada e somou os primeiros pontos na Segundona



“Não deu a tão esperada vitória na estreia da Liga gaúcha de futsal Série B. Mais o importante é que nosso projeto segue firme com os pés no chão, dentro da nossa realidade e em breve teremos a nossas vitórias na hora certa. É vida que segue de cabeças erguidas e pensando no próximo adversário”, avaliou o técnico Demar Correa.

A próxima partida do Real é longe de casa. No dia 31 na cidade de São José de Inhacorá contra a AFSJI. Equipe esta que empatou na estreia contra a equipe da APF da cidade de Gentil em 2 a 2.



Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução