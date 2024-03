Na xepa, Matteus prepara arroz com moela e impressiona brothers com seu talento culinário

Na tarde desta sexta-feira (22), Matteus Amaral ficou responsável pelo almoço do pessoal da xepa na casa mais vigiada do Brasil. Ainda no período da manhã, Giovanna Pitel acompanhou o alegretense nas compras do setor para o decorrer da próxima semana.

A dieta da xepa é baseada em: feijão, arroz, ovo, rapadura, moela, fígado, língua de boi e rabada. Com esses alimentos à disposição, Matteus preparou um carreteiro com moela e um bolinho de arroz para os participantes.

Davi Brito e Beatriz Brasil elogiaram a performance culinária do gaúcho.”É Matteus se leva jeito na cozinha hein, nunca tinha comido esse tal de “carreteiro”, é bom e prático né? afirmou Bia. Já o baiano reforçou, o Alegrete é bom mesmo, desenrola cada rango brabo. O alegretense completou dizendo que o prato é muito comum no Rio Grande de Sul, porém, a confecção do prato não se faz com frango, mas com o charque bovino

Fotos: Gshow/Instagram Matteus Amaral

