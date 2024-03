Confira a programação deste sábado no Festival da Linguiça

Desde ontem, (22), o município de Alegrete se transformou na Capital Estadual da Linguiça. O festival entrou em sua segunda edição e recebeu um grande público no primeiro dia de evento.

Tendo como palco o Parque Dr. Lauro Dornelles, o evento se estende até o domingo (24), com entrada gratuita ao público, assim como acontece desde 2023, na primeira edição. A secretária de desenvolvimento e turismo de Alegrete Caroline Figueiredo, acredita na potencialidade do evento e espera um grande número de turistas para visitar o evento.”Apostamos muito na força do Alegrete, com certeza teremos um grande número de visitantes, impulsionando muito a economio do “Baita Chão”.

Para 2024, estão confirmadas 11 agroindústrias, com 20 expositores e 40 artesãos, além do comércio de bares espalhados no parque. Desde a última quarta-feira (20), ocorre um curso de Produção (Embutidos e Defumados a cargo do Sindicato Rural no stand da entidade. Confira a programação deste sábado abaixo;

Progamação:

23- Sábado às 08h continuação da prova de Redomão do 4º Rodeio Crioulo do Alegrete na pista de rodeio

8h Curso Produção de Embutidos e Defumados no Stand Sindicato Rural

9h Oficina Gastronômica “Casais na Cozinha” com o chef Mamadou Sène no Restaurante do Parque

09h apresentação do Projeto “Pequeno Especialista em Azeite de Oliva para os professores da rede municipal” Arena do Conhecimento – pista Remate

09h30min Curso: introdução a rotulagem geral e nutricional de alimentos no Casarão do Parque

12h Preparo, churrasco e degustação da Baita Linguiça no Parque Dr. Lauro Dornelles

14h Abertura da Gineteada e na pista de Rodeio

14h Formatura Turma de Qualificação Turismo Rural no Casarão do Parque;

14h Oficina de Produção de Linguiça Tradicional Campeira no Restaurante do Parque;

15h lançamento do I Congresso Estadual de Agroturismo no Casarão do Parque;

16h Workshop Pequeno Especialista em Azeite de Oliva e a “Festa Animada” dos Pequenos Arteiros com brincadeiras para crianças Arena do Conhecimento – pista remate;

16h Baita Bike Tur – Saída SENAC até o Parque Dr. Lauro Dornelles;

16h apresentação Invernada Pré Mirim – CTG Farroupilha no Palco, no Palco B – Filantropia;

16h reunião do COMTUR no Casarão do Parque;

17h Apresentação Invernada Veterana – CTG Farroupilha local no Palco B – Filantropia;

18h apresentação Ballerina – Coreografia Fusão no palco B – Filantropia;

18h 30min Confecção de pratos e Jantar “Casais na cozinha” no Restaurante do Parque;

19h apresentação Escola Musical Voz e Melodia

Local: Palco B – Filantropia

19h30min Workshop da Tradição à Inovação: Descubra Novos Horizontes na Gastronomia no Festival da Linguiça – local: Stand Sindicato Rural;

20h palestra “A mecânica no agro”: Casarão do Parque;

20h Show Banda Rota 290 no Palco Principal

21h Show Quarteto Coração de Potro -no palco principal

22h30min -Show César Oliveira e Rogério Mello no palco principal