Projeto Fluir da AUFAMISMA com barraca da benzedura no Festival da Linguiça

Dentre as inúmeras atividades e serviços que o II Festival Estadual da Linguiça oferece de sexta a domingo, no Parque Dr Lauro Dornelles, dentro do Pavilhão que está o artesanato temos uma barraca da AUFAMISMA com o Projeto Fluir.

Neste local, está sendo oferecido benzeduras às pessoas que circulam pelo parque usando ervas medicinais e a energia das mãos. Felipe Gerúntio e a esposa Norma e outros benzedores são os que realizam esta pratica integrativa do SUS. A psicóloga Nádia Miletto que integra a AFAUMISMA, associação que cuida das famílias de pessoas com problemas de saúde mental em Alegrete acompanha este trabalho. As benzeduras são uma prática voluntária, que vão estar no festival da linguiça com os quem tem este dom de ajudar as pessoas, por meio da energia das mãos, comenta Felipe Gerúntio.